Євросоюз не визнає "вибори" бойовиків на Донбасі: Могеріні висунула вимоги до РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні наголосила, що проведення цих "виборів" суперечить міжнародному праву, підриває зобов'язання, взяті сторонами за Мінськими угодами, та порушує суверенітет України.

Європейський Союз вважає незаконними та засуджує так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Донбасу, заплановані на 11 листопада.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні.

"ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада 2018 року на непідконтрольних Україні територіях, так званих "Луганській народній республіці" та "Донецькій народній республіці", незаконні та нелегітимні і не будуть визнані. ЄС засуджує ці "вибори", оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов'язання, взяті (сторонами) за Мінськими угодами, та порушують суверенітет України. Мінськими угодами передбачено проведення місцевих виборів виключно в рамках українського законодавства та згідно зі стандартами і за спостереження ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Разом з тим Могеріні наголосила, що Європейський Союз підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"Європейський Союз нагадує, що реалізація Мінських угод всіма сторонами залишається ключовою для досягнення стійкого політичного врегулювання конфлікту на сході України та підкреслює відповідальність Російської Федерації у цьому питанні. ЄС вітає рішення України щодо продовження чинності закону про особливий статус деяких частин східної України до кінця 2019 року", - йдеться в заяві.

Також, за словами Могеріні, ЄС очікує, що Російська Федерація повною мірою використовуватиме свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.