Росія витратила 100 мільйонів рублів на псевдовибори в ОРДЛО

СБУ закликає українців не брати участь у псевдовиборах і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.

З російського бюджету 100 мільйонів рублів на псевдовибори в ОРДЛО вже витратила Москва. Це дані СБУ. Читайте такожІсторик пояснивши, як позбутися інфекції "русского міра" Про це йдеться в сюжеті ТСН. Країни Євросоюзу заздалегідь назвали ці вибори незаконними. Служба безпеки України заявляє, що росіяни вже навіть призначили переможців перегонів. СБУ закликає українців не брати участь в псевдовиборів і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.

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