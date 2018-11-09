Росія витратила 100 мільйонів рублів на псевдовибори в ОРДЛО
20:27, 09 листопада 2018Політика
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СБУ закликає українців не брати участь у псевдовиборах і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.
Країни Євросоюзу заздалегідь назвали ці вибори незаконними / Сайт бойовиків
З російського бюджету 100 мільйонів рублів на псевдовибори в ОРДЛО вже витратила Москва.
Це дані СБУ.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Країни Євросоюзу заздалегідь назвали ці вибори незаконними. Служба безпеки України заявляє, що росіяни вже навіть призначили переможців перегонів.
СБУ закликає українців не брати участь в псевдовиборів і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.
Росія витратила 100 мільйонів рублів на псевдовыборы в ОРДЛО
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