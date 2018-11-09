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Росія витратила 100 мільйонів рублів на псевдовибори в ОРДЛО

20:27, 09 листопада 2018
Політика
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Країни Євросоюзу заздалегідь назвали ці вибори незаконними / Сайт бойовиків

Це дані СБУ.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Країни Євросоюзу заздалегідь назвали ці вибори незаконними. Служба безпеки України заявляє, що росіяни вже навіть призначили переможців перегонів.

СБУ закликає українців не брати участь в псевдовиборів і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.

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Новина в сюжеті: Псевдовибори на окупованому Донбасі
Теги: #Донбас