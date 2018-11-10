Україна закликала ЄС запровадити санкції проти усіх причетних до "виборів" в ОРДЛО

Також Микола Точицький подякував Євросоюзу за чітку позицію з невизнання «виборів» ватажків «ЛНР» і «ДНР».

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький закликав ЄС запровадити санкції проти усіх осіб, причетних до організації та проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що заплановані на 11 листопада.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Закликаю наших партнерів ввести санкції проти усіх причетних до їх організації - від верхівки до найнижчого рівня", - зазначив Точицький.

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Також він подякував Євросоюзу за чітку позицію з невизнання «виборів» на окупованому Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджував, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.

Сьогодні, 10 листопада, високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз вважає незаконними та засуджує так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.