Томбінський: В понеділок ЄС розгляне можливість визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями
01:19, 19 січня 2015Політика
941 0
Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заперечив існування розколу в позиціях Європи та Сполучених Штатів щодо українського питання.
В понеділок ЄС розгляне можливість визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями
Про це він розповів Голосу Америки.
ЄС не йде на односторонні компроміси з Кремлем.
"Європейський союз зараз не змінює свої підходи до Росії. Дискусії – є, адже ЄС – союз демократичних країн. Але ясно, що єдність ЄС і США на цьому шляху є доказаною. І вона за останній рік була продемонстрована", - сказав Томбінський.
Читайте такожРобоча група Мінюсту збирає матеріали для визнання світом "ДНР" і "ЛНР" терористичними органзаціями
За словами дипломата, вже у понеділок керівники МЗС країн Євросоюзу розглянуть можливість визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter