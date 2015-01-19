Томбінський: В понеділок ЄС розгляне можливість визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями

Про це він розповів Голосу Америки.

ЄС не йде на односторонні компроміси з Кремлем.

"Європейський союз зараз не змінює свої підходи до Росії. Дискусії – є, адже ЄС – союз демократичних країн. Але ясно, що єдність ЄС і США на цьому шляху є доказаною. І вона за останній рік була продемонстрована", - сказав Томбінський.

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За словами дипломата, вже у понеділок керівники МЗС країн Євросоюзу розглянуть можливість визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.