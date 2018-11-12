Угорщина не становить загрози територіальній цілісності України на Закарпатті – Москаль

Відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом закону про освіту у 2017 році.

Угорщина не несе загрози для територіальної цілісності України на Закарпатті.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль повідомив журналістам перед початком Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

Відповідаючи на питання, чи несе Угорщина для Закарпаття загрозу щодо територіальної цілісності України, він сказав: «Для нашого – не несе».

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців в Україні через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в українських навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна і Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.