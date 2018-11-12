Так звані "вибори" на Донбасі відбулися в обхід конституційних і правових рамок України - ООН

В ООН заявили, що так звані "вибори" суперечать Мінським домовленостям.

Так звані "вибори" на окупованій частині Донбасу, які відбулися 11 листопада, пройшли поза конституційними і правовими рамками України.

Як повідомляє офіційний сайт Новин Організації об'єднаних націй, про це сказав заступник прес-секретаря ООН Фархан Хак.

«Ми не одноразово заявляли, що основою мирного розв’язання конфлікту на сході України є Мінські угоди, підтримані Радою безпеки», - сказав представник прес-служби ООН.

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Він нагадав про недавній брифінг заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань Розмарі Дікарло, яка наголосила, що «всі питання, що стосуються виборів, розглядаються в Мінських домовленостях як один із аспектів цієї всебічної угоди». Вони також стоять на порядку денному існуючих переговорних механізмів: Тристоронньої контактної групи ОБСЄ і групи Нормандського формату.

У відповідь на запитання журналістів про реакцію на вибори в так званих "ДНР" і "ЛНР", заступник прес-секретаря заявив, що «будь-які подібні заходи, здійснені поза конституційними і правовими рамками, - несумісні з Мінськими угодами».

«Ми закликаємо всі зацікавлені сторони утриматися від будь-яких односторонніх кроків, які можуть поглибити розкол або не відповідають Мінським угодами», - додав представник прес-служби.