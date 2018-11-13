Холодницький прокоментував виїзд Продана з України: обіцяв з'явитись і не з'являвся (відео)

За даними слідства, в травні колишній очільник ДФС придбав у турецькому місті Бодрум нерухомість на півмільйона доларів.

Правоохоронці наразі нічого не інкримінують колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану, проте він не реагував коли його викликали для проведення слідчих дій, розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що Продан потрапив під статтю про незаконне збагачення, щоправда поки що формально – як свідок.

Зазначається, що за версією ГПУ та САП, колишній посадовець наповнював не лише держскарбницю, а й свою власну. Зокрема, суд наклав арешт на два об'єкти нерухомості у турецькому курортному місті Бодрум, які Продан, за даними слідства, придбав у травні за півмільйона доларів.

"Поки що йому нічого не інкримінують. Його викликали для проведення слідчих та процесуальних дій. Виклик вже не перший. Це другий виклик офіційний. Перед тим була переписка в телефоні, він обіцяв з'явитись і не з'являвся", - розповів журналістам Холодницький.

Раніше Мирослав Продан заявив, що знаходиться в німецькій клініці, на цьому тижні у нього призначена планова операція.

«Я виїхав з України ще 8 днів тому, перебуваю в Німеччині. Виїхав на автомобілі на абсолютно законних підставах. Після лікування повернуся в Україну. Чотири з половиною місяці звертався до САП і ГПУ з пропозицією прийти і дати пояснення. Мені жодного разу не відповіли. Повістку прислали вже після того, як я поїхав. Виписали повістку заднім числом. Підозрюю, зробили це спеціально», - прокоментував він.

В той же час, журналіст Євген Плінський заявив, що насправді Продан втік з України в Молдову. На підтвердження він опубліковав відповідний документ.

«Публікую документ, згідно з яким Мирослав Продан 5 листопада о 06.20 залишив територію України на молдавському автомобілі через п/п "Могилів-Подільський" та направився в Кишинів. В той же день, о 14.04 відбув з Кишинева на літаку до Варшави. Цікаво що цей маршрут зовсім не "в'яжеться" з його заявою про те, що він знаходиться на лікуванні в Німеччині», – йдеться в повідомленні Плінського в Facebook.

Журналіст зазначив, що дорога з Вінниці до Кишинева – 500-550 км – з проходженням кордону і розбитими дорогами. До Києва - 260 км, звідки набагато зручніше вилетіти до Німеччини.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про персональні претензії до Продана за те, що його підлеглі пропускають контрабанду. Також Луценко розповів про тиск на правоохоронні органи з боку ДФС під час розслідувань злочинів на митницях.