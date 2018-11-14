ЗМІ дізналися ім'я митрополита, який не підтримав постанову Собору УПЦ МП

Митрополит Симеон єдиний не підтримав постанову Собору УПЦ МП.

Митрополит Вінницький і Барський Симеон - єдиний з 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату, що відбувся в Києво-Печерській Лаврі, не підписав постанову Синоду.

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на власні джерела.

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Митрополит Симеон єдиний не поставив під цією постановою свій підпис, незважаючи на тиск, який, як вдалося з'ясувати, на нього чинили інші ієрархи. Сам митрополит своє рішення пояснив тим, що не згоден з розривом євхаристійного спілкування з Константинополем.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім.

Водночас єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстрене засідання синоду, який прийняв рішення скликати собор, участь в якому обов'язкова для всіх архієреїв. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території.

Також 13 листопада УПЦ МП заявила про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом. Собор єпископів УПЦ МП вважає, що рішення священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання «є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили». Крім того, собор єпископів УПЦ МП заявив про неможливість приєднання до процесу створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.

Однак пізніше стало відомо, що Порошенко таки провів закриту зустріч в Українському домі з деякими ієрархами УПЦ МП.