Кабмін пропонує оновити керівництво податкової, митниці та інших служб на місцях

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За словами глави уряду, відповідне доручення він дав профільним міністрам на засіданні уряду в понеділок, 19 січня.

«Тотальна зміна керівництва податкової, митної та різного роду служб на місцях. Їх навчання, і, звичайно ж, крім цього, необхідно надати соціальний пакет, який дозволить боротися з корупцією і нормально нести свою службу, - сказав Яценюк. - Профільні міністри за це несуть персональну відповідальність».

Читайте такожУкраїнцям потрібно як мінімум рік жити «з затягнутими пасками» - міністр фінансівРаніше президент України Петро Порошенко зазначив, що корупційні схеми, які діяли при попередній владі в Адміністрації глави держави, повністю зруйновані, але випадків, коли чиновники різних ланок інших структур зловживають владою, ще дуже багато.

Кабінет міністрів України в березні 2014 року прийняв рішення про істотне скорочення державного апарату, а також скорочення видатків на утримання чиновників, у тому числі пенсіонерів. За підсумками першого етапу реформи держапарату було звільнено 28 тисяч чиновників, що складає близько 10% від їх загальної кількості.