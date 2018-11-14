ЄС відреагував на намір окупантів відкрити "представництво Криму" в Брюсселі

В Євросоюзі нагадали, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

В Європейському Союзі не визнаватимуть так зване "представництво Криму", яке за сприяння Російської Федерації може з'явитися у Брюсселі.

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Про це УНІАН повідомили в Представництві Євросоюзу в Україні, озвучивши позицію ЄС.

"ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цієї причини позиція ЄС чітка: ми не визнаємо і не визнаватимемо так звані самоназвані представництва незаконно анексованого Кримського півострова, і не маємо готовності жодним чином взаємодіяти з будь-якими такими утвореннями", - наголошується у заяві.

Раніше російське видання "Известия" повідомило, що в Брюсселі на початку 2019 року з'явиться "представництво" окупованого Росією Криму і що з цього приводу була створена робоча група. Це так зване "представництво" мали внести в реєстр лоббістських груп в структурах ЄС з метою "подолання режиму санкцій".