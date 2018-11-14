У Чехії розглядають добровільну відставку прем’єра через "кримський скандал" з його сином

Соціал-демократи розглядають варіант словацької моделі, коли прем'єр добровільно піде у відставку, натомість його замінить інший представник.

Чеські соціаль-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрея Бабіша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до Криму через корупційне розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда" посиланням на Novinky.cz, у середу соціал-демократи проведуть зустріч з партією ANO та прем’єр-міністром, щоб почути від нього роз’яснення щодо цих звинувачень.

За інформацією ЗМІ, соціал-демократи розглядають варіант словацької моделі, коли прем'єр добровільно піде у відставку, натомість його замінить інший представник ANO. Таким чином після відходу Бабіша його наступник з ANO сформує новий кабінет на тих же основах, що й сьогодні.

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Те саме відбулося в Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка, коли прем'єр-міністра і керівника партії Роберта Фіцо замінив його коллега по партії Пітер Пеллегріні.

Якщо в ANO не погодяться на план соціал-демократів, то останні не виключають можливості розпуску парламенту, що приведе до дострокових виборів.

Як відомо, син чеського прем’єра Андрей Бабіш-молодший у інтерв’ю журналістам заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти вивезти його в Крим у зв’язку із корупційною справою довкола "Гнізда лелеки".

Бабіш-молодший називав своє перебування в Україні "викраденням" в електронному листі, надісланому минулого року чеській поліції. Поліція підтвердила у вівторок, що вона розслідує інформацію ЗМІ та оцінює її правдивість.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки".

Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу. Прем’єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.