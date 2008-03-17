Куди поділася буцімто фальшива ухвала суду про зупинення рішення БЮТ?

Депутат Київської міської ради (фракція „Демократичний Київ”) Андрій АНДРЮШКІН заявляє про перешкоджання заступником голови Центральної виборчої комісії Жанною УСЕНКО-ЧОРНОЮ проведенню експертизи ухвали Радивилівського суду Рівненської області щодо призупинення дії рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради.

„Наскільки мені відомо, Ж.УСЕНКО-ЧОРНА забрала всі документи, які стосуються цього подання, і на сьогоднішній день не передає їх для проведення експертизи”, - зауважив депутат, який є суб’єктом подання до Радивилівського суду. А.АНДРЮШКІН вважає такі дії посадовця ЦВК неприпустимими з огляду на те, що він готовий передати ці документи для експертизи у правоохоронних органах.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня перед початком засідання сесії Київради державний виконавець повідомив, що Радивилівський райсуд Рівненської області прийняв ухвалу, якою призупинив дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання 15 депутатів Київради.

Того ж дня народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) заявив про фальсифікацію цієї ухвали Радивилівського районного суду.

У свою чергу голова Радивилівського райсуду Рівненщини Віталій КОХНО заявив, що цей суд не розглядав питання щодо призупинення дії рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Між тим А.АНДРЮШКІН пояснив заяви суддів Радивилівського райсуду щодо фальсифікації їхніх рішень тим, що вони стали жертвами політичного тиску. «До того часу, поки правоохоронні органи не дадуть висновку щодо цих документів, обставин, які спонукали суддів на подібні висловлювання тощо – ці рішення Радивилівського райсуду є правочинними», - зазначив А.АНДРЮШКІН.