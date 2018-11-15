Україна готова віддати Росії більш ніж 60 сепаратистів задля звільнення українців - Геращенко

За словами першого віце-спікера парламенту, наразі від Росії немає жодного позитивного сигналу щодо звільнення незаконно утримуваних українців.

Україна готова віддати Росії більш як 60 сепаратистів, що вчинили злочини проти української державності, задля звільнення українських заручників і політичних в'язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко сказала журналістам на Михайлівській площі в Києві, де проходить акція на підтримку українських політв'язнів і заручників.

"На сьогодні понад 70 українців і кримських татар перебувають в тюрмах Росії і окупованого Криму, і десятки військових і цивільних перебувають на окупованому Донбасі. На жаль, ми не маємо на сьогодні жодного позитивного сигналу від Російської Федерації, від якої виключно залежить звільнення заручників і політв'язнів, щодо готовності розблокувати цей процес",- заявила Геращенко.

Вона наголосила, що українська сторона готова на всі здорові компроміси для того, щоби відбулося чергове звільнення політв'язнів і заручників.

Читайте такожПутін звинуватив Україну в небажанні проводити обмін заручниками

"Ми готові віддати Російській Федерації більш як 20 росіян, засуджених в Україні, задля звільнення політв'язнів Кремля. Ми готові віддати через процедуру помилування, звільнити більш як 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення наших військових і цивільних, в тому числі, і журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території", - заявила Геращенко.

"Я хочу відповідально підкреслити, що всі наші військовослужбовці, і Сергій Глондар, і Олександр Коріньков, і Богдан Пантюшенко, і Дєєв, і Іванчук, і Орищук, і інші, були у всіх наших списках, які протягом цих років ми подавали на Мінських групах з вимогою негайно їх звільнити. І от у мене враження, що друга сторона, усвідомлюючи героїзм цих людей, бачить, як за них ми боремося і навпаки створює перепони саме по звільненню тих, хто є дуже важливими для України", - заявила вона.

Геращенко сказала, що це саме стосується і звільнення Асєєва. "Ми боремося, але відповідь на питання, чи можливе диво, сьогодні знаходиться в руках однієї людини (президента РФ Володимира Путіна - УНІАН), і моє враження, поки що ми не маємо жодного позитивного сигналу, попри те, що намагаємося через посередників працювати", - сказала вона.

Також представник України нагадала, що списки політв'язнів були передані і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також імена українців озвучуються на зустрічах "нормандського формату", але Путін відмовляється брати участь у цих зустрічах.

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко заявила, що українська сторона на зустрічі ТКГ в Мінську піднімала питання обміну заручників та політв‘язнів Кремля, однак деструктивна позиція Москви заблокувала переговори.