Україна готова віддати Росії більш ніж 60 сепаратистів задля звільнення українців - Геращенко
Україна готова віддати Росії більш як 60 сепаратистів, що вчинили злочини проти української державності, задля звільнення українських заручників і політичних в'язнів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко сказала журналістам на Михайлівській площі в Києві, де проходить акція на підтримку українських політв'язнів і заручників.
"На сьогодні понад 70 українців і кримських татар перебувають в тюрмах Росії і окупованого Криму, і десятки військових і цивільних перебувають на окупованому Донбасі. На жаль, ми не маємо на сьогодні жодного позитивного сигналу від Російської Федерації, від якої виключно залежить звільнення заручників і політв'язнів, щодо готовності розблокувати цей процес",- заявила Геращенко.
Вона наголосила, що українська сторона готова на всі здорові компроміси для того, щоби відбулося чергове звільнення політв'язнів і заручників.
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"Ми готові віддати Російській Федерації більш як 20 росіян, засуджених в Україні, задля звільнення політв'язнів Кремля. Ми готові віддати через процедуру помилування, звільнити більш як 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення наших військових і цивільних, в тому числі, і журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території", - заявила Геращенко.
"Я хочу відповідально підкреслити, що всі наші військовослужбовці, і Сергій Глондар, і Олександр Коріньков, і Богдан Пантюшенко, і Дєєв, і Іванчук, і Орищук, і інші, були у всіх наших списках, які протягом цих років ми подавали на Мінських групах з вимогою негайно їх звільнити. І от у мене враження, що друга сторона, усвідомлюючи героїзм цих людей, бачить, як за них ми боремося і навпаки створює перепони саме по звільненню тих, хто є дуже важливими для України", - заявила вона.
Геращенко сказала, що це саме стосується і звільнення Асєєва. "Ми боремося, але відповідь на питання, чи можливе диво, сьогодні знаходиться в руках однієї людини (президента РФ Володимира Путіна - УНІАН), і моє враження, поки що ми не маємо жодного позитивного сигналу, попри те, що намагаємося через посередників працювати", - сказала вона.
Також представник України нагадала, що списки політв'язнів були передані і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також імена українців озвучуються на зустрічах "нормандського формату", але Путін відмовляється брати участь у цих зустрічах.
Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко заявила, що українська сторона на зустрічі ТКГ в Мінську піднімала питання обміну заручників та політв‘язнів Кремля, однак деструктивна позиція Москви заблокувала переговори.