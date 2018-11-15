"Білоруський варіант": російський журналіст розкрив план Путіна щодо України

До українських виборів Путін не буде робити жодних конкретних кроків, вважає журналіст.

Російський президент очікує, що в Україні буде новий глава держави, який допоможе йому повернути країну в статус російського протекторату.

Таку думку висловив російський військовий оглядач і журналіст Павло Фельгенгауер, передає «Апостроф».

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"У Москві сподіваються вирішити українське питання мирним шляхом: що з'явиться, наприклад, Тимошенко, з якою Путін раніше взаємодіяв і, очевидно, сподівається взаємодіяти в майбутньому. Не знаю, чи стане вона президентом і чи буде вона взаємодіяти, але в Кремлі є певні сподівання, що в Україні відбудуться серйозні політичні зміни. Для Москви є тільки одне рішення – повернення України у статус російського протекторату – білоруський варіант, з певними нюансами", - повідомив експерт.

За його словами, до українських виборів Путін не буде робити жодних конкретних кроків.

"Якщо це відбудеться, то, звичайно, можна вирішити питання Донбасу і багато інших. Тільки з Кримом навряд чи... Якщо ж не вийде мирним шляхом, тоді вже будуть інші варіанти. Але до виборів, я так розумію, ніхто рипатися не буде", - підсумував Фельгенгауер.