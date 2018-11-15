«Миколаївщина – новаторський регіон» - Олексій Савченко на IV Миколаївському економічному форумі

Про розвиток інфраструктури Миколаївської області, основні проблеми галузі, шляхи їх вирішення, покращення інвестиційного клімату говорили учасники IV Миколаївського економічного форуму, який проходив 15 листопада в Миколаєві за підтримки Миколаївської облдержадміністрації.

В роботі форуму взяли участь голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, народні депутати України, депутати обласної та місцевих рад, керівники районів та об’єднаних територіальних громад, представники бізнесу.

Олексій Савченко звернув увагу учасників Форуму на значний прогрес, якого досягнула Миколаївська область за останні два роки. Він відмітив, що це результат використання тих можливостей, які з’явилися завдяки ініціативам Президента України Петра Порошенка та підтримки з боку центральних органів влади.

Очільник області також відзначив, що Миколаївська область має велику кількість програм і напрацювань, аналогів яким немає в Україні та відмітив внесок, який роблять відповідальні керівники та підприємці в розвиток регіону.

«Миколаївська область – новаторська область. Наші програми були скопійовані іншими областями України. Я дякую всім присутнім в залі за активну позицію, що не стоїте осторонь в важкі для країни часи, а попри всю критику берете на себе відповідальність і створюєте робочі місця, інвестиційні проекти, підтримуєте соціальний напрямок», - сказав Олексій Савченко.

За словами голови облдержадміністрації подальший розвиток області залежить, перш за все, від тих зусиль, які докладатимуть представники влади всіх рівнів, йдучи до спільної мети – зробити Миколаївщину ще більш інвестиційно привабливим регіоном, що відкриває нові потужні можливості для приватного бізнесу, створення робочих місць, підвищення існуючих заробітних плат.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян звернув увагу учасників Форуму на необхідності поєднати зусилля задля досягнення вагомого результату.

«Сьогодні, обговорюючи інфраструктурні питання, ми маємо прийти до чіткого плану дій на цей і наступний рік: які саме дороги, як саме ми розвиваємо авіацію, які виклики стоять перед залізницею, що ми робимо з портами. Це повинен бути єдиний голос Міністерства інфраструктури, громади області, облдержадміністрації, експертів. Тільки тоді ми будемо мати результат. Область має повну підтримку з боку Президента України і мою особисту. Однак ви повинні бути єдиними всередині», - сказав він.

Серед питань, що обговорювались під час роботи Форуму: розвиток дорожньої, залізничної, авіаційної інфраструктури, розвиток морегосподарського комплексу.