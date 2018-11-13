Майже 80% громадян вважає, що Україна рухається у неправильному напрямку – опитування

Також соціологічне дослідження продемонструвало, що українцям бракує миру, стабільності, порядку, розвитку і достатку.

Майже 80% громадян вважає, що Україна рухається у неправильному напрямку.

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг», що були презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький повідомив, що респондентів запитували про те, як вони оцінюють стан справ в Україні в цілому, в областях та у населених пунктах, в яких вони проживають.

«Як можна бачити, в усіх випадках, переважна більшість респондентів стверджують, що справи рухаються у неправильному напрямку. На рівні України в цілому 78% вважають, що справи рухаються у неправильному напрямку і лише 12% - що у правильному напрямку”, - сказав Грушецький.

За його словами, до того ж 11% опитаних не змогли відповісти на це питання.

“На більш локальних рівнях – області і населені пункти – оцінки дещо більш оптимістичні, але навіть у цих випадках не більше чверті населення вважають напрямок справ правильним. Тобто, простежується на суб’єктивному рівні виразний скепсис з приводу, що зараз взагалі відбувається в країні”, - додав він.

За даними опитування, 64% респондентів вважають неправильним напрямок розвитку області (лише 17% – правильним). 58% негативно оцінюють стан справ у населеному пункті, де проживають (26% – позитивно).

“Якщо у 2014 році був деякий сплеск оптимізму, при тому, що переважала частка тих, хто вважав напрямок справ неправильним, ми маємо за багато років стабільне негативне сприйняття ситуації - незадоволення населення”, - додав Грушецький.

Також він повідомив, що у респондентів запитали, чого саме бракує Україні.

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“Більшість респондентів - 64% - стверджували, що насамперед Україні бракує миру. Трохи менше говорили, що бракує стабільності, порядку, розвитку, достатку. Ще трохи менше - єдності і справедливості”, - повідомив Грушецький.

Зокрема, 41% опитаних вважають, що державі найбільше не вистачає стабільності, ще 40% - порядку, по 35-36% - достатку та розвитку, по 27% - єдності та справедливості.

При цьому питання миру є найактуальнішим для жителів Галичини та Донбасу, стабільності – для жителів півдня, розвитку та достатку – для мешканців східних областей, єдності – для жителів Донбасу. Питання порядку та справедливості є однаково актуальними для респондентів практично в усіх макрорегіонах.

Опитування було проведено 19 жовтня – 2 листопада 2018 року. Було опитано 10 тисяч респондентів віком від 18 років в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки становить не більш як 1%.

Як повідомляв УНІАН, майже дві третини українців вважають Росію агресором.