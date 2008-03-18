Партія регіонів пропонує створити конституційну комісію

Фракція Партії регіонів ініціює розгляд на цьому пленарному тижні питання про створення конституційної комісії для напрацювання змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що конституційний процес має відбуватися в стінах парламенту і саме з цим був пов’язаний вихід Партії регіонів з Національної конституційної ради, створеної указом Президента.

«Тому ми ініціюємо розгляд питання про створення конституційної комісії на цьому пленарному тижні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.