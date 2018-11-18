Україна на засіданні ПА НАТО презентувала доповідь про зв’язки Кремля з ісламськими терористами

За словами депутата, у доповіді є свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі, забезпечуючи їх переліт, та брати участь в бойових діях за межами держави, зокрема, в Сирії на боці Ісламської держави.

Сьогодні, 18 листопада, під час засідання Парламентської асамблеї НАТО, Україна презентувала чергову доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.

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Про це повідомила Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

“Особливу увагу приділяємо зв’язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів. Талібан – тема окремої доповіді Парламентської асамблеї, що виноситься на обговорення цієї сесії», – зазначила Ірина Фріз.

Вона також повідомила, що у доповіді є свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі, забезпечуючи їх переліт, та брати участь в бойових діях за межами держави, зокрема, в Сирії на боці Ісламської держави.

«Крім того, багато колишніх іракських баасистів, які становили ядро військово-політичної еліти за часів Хусейна, а потім – верхівку ІДІЛ – проходили навчання в КДБ СРСР. В доповіді – багато цікавих фактів, свідчень та доказів такої співпраці», – додала парламентар.