У штабі АТО повідомили про зупинку наступу бойовиків в районі 29-го і 31-го блокпостів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Як ідеться в повідомленні, з 18.00 20 січня бойовики почали обстрілювати українських військових з озброєння танку в районі населеного пункту Донецький.

У Донецькому аеропорту підрозділи Збройних сил України продовжують активні дії.

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З 18.04 на Луганському, Дебальцевському і Донецькому напрямках терористи з РСЗВ БМ-21 обстріляли чотири рази Кримське, двічі - Нижньотепле, Тоненьке, Піски, а також по одному разу - Нижнє і Трьохізбенку.

З мінометів та артилерії терористи обстріляли Трьохізбенку, Новотошківське, Вільхове, Тошківку, Красногорівку, Тоненьке.

В 00.10 неподалік Мар’їнки відбулося бойове зіткнення.