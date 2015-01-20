У Донецькому аеропорту йдуть запеклі бої, "кіборги" поки утримують новий термінал - штаб
13:53, 20 січня 2015Політика
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У Донецькому аеропорту та околицях ідуть жорстокі бої, українські військові продовжують утримувати новий термінал.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Я не готовий сказати, що відбувається саме зараз у Донецькому аеропорту, але зранку були дані про те, що в Донецькому аеропорту та на територіях, які його оточують, ведуться дуже жорстокі бої, артилерійські дуелі», - зазначив він.
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«Аеропорт продовжує утримуватись українськими військовими, його ніхто не здає, там важко. Вчора там було часткове руйнування будівлі нового терміналу, є поранені кіборги, але це не вплинуло на загальну ситуацію», - додав Лисенко.
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