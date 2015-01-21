Турчинов: Росія прагне знищити Україну як державу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам в Харкові.

«Незалежно від сценаріїв, які можуть спробувати реалізувати російські загарбники, їх головна мета, безумовно, знищити незалежність і державність України. Йдеться про захист саме України», - підкреслив Турчинов.

Він наголосив, що дії українських військових будуть коригуватися, враховуючи небезпеку, яка посилюється.

Читайте такожУ районі 31-го блокпоста продовжуються бої - Турчинов«Збільшується і російський військовий контингент в зоні, яка окупована, йде концентрація військової техніки і зброї. Є над чим працювати, є з чим боротися. В той же час немає ніякої паніки», - наголосив секретар РНБО.

На уточнююче питання, чи залишається актуальним ведення мирних переговорів, Турчинов наголосив: «Актуально сьогодні захищати Україну!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Турчинов збирається вирушити до зони АТО, де активізувалися атаки бойовиків.