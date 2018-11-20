Депутат Шахов закликав покарати чиновників, які провалили підготовку до зими

Він звернувся до уряду із вимогою рішуче втрутитися у ситуацію з теплопостачанням, не чекаючи приходу зимових морозів.

Партія «Наш край» закликає уряд провести службову перевірку провалу початку опалювального сезону та звільнити винних посадовців через халатне ставлення до своїх обов'язків.

Про це заявив народний депутат від «Нашого краю» Сергій Шахов.

Він зазначив, що влада на всіх рівнях замилювала очі українцям «готовністю до зими».

«В Одесі, Смілі, Кривому Розі люди почали перекривати дороги, вимагаючи тепла для домівок. Хоча про борги постачальників тепла та небезпеку зриву опалювального сезону було відомо давно. Партія закликає уряд провести службову перевірку та звільнити чиновників, які не проконтролювали підготовку до зими», – зауважив Сергій Шахов.

Народний депутат від «Нашого краю» закликав не перекладати на громадян наслідки жадібності державних енергетичних монополістів.

«У більшості люди платять за спожиті комунальні послуги. Навіть після драконівського підвищення тарифів. Попри це газову монополію наділили повноваженнями шантажиста, який будь-коли може перекрити подачу палива містам. Постачальники тепла накопичили борги, які намагаються «повісити» на громадян. Простих людей поставили у ситуацію заручників відомчих розборок за грошові потоки», – пояснив Шахов.

Він звернувся до уряду із вимогою рішуче втрутитися у ситуацію з теплопостачанням, не чекаючи приходу зимових морозів.

«Наш край» звертає увагу, що під загрозою відключення від газу та опалення ще 22 теплопостачальних підприємства в дев’яти регіонах України. Уряду слід негайно втрутитися у ситуацію. Інакше перекриття доріг українцями стане трендом нового року», – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, через відсутність опалення в домівках протестували жителі міст Сміла, Шепетівка, Кривий Ріг, Одеса. Уряд поклав відповідальність за зрив опалювального сезону на місцеву владу.