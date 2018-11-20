Скандал довкола постпреда України при ОБСЄ: його син постить фото з Путіним - ЗМІ

Діти постпреда України в ОБСЄ навчалися у школі при посольстві РФ у розпал війни на Донбасі, пишуть ЗМІ.

Син постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука, який виявився рідним братом кандидата у президенти Інтерполу від Росії, у соцмережах постить фото із президентом Росії Володимиром Путіним.

Журналісти ТСН знайшли кілька фотографій з російським лідером в Instagram сина Ігоря Прокопчука Олександра.

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Окрім того, на сторінці хлопця є фотографія біля школи посольства Росії в Австрії.

Ймовірно, Олександр Пропопчук навчався у цій школі. Видання DT.ua із посиланням на колег постпреда України при ОБСЄ повідомило, що його діти навчалися у школі при посольстві РФ у розпал російсько-української війни.

Нагадаємо, Ігор Прокопчук, рідний брат кандидата на посаду президента Інтерполу від Росії Олександра Прокопчука, більше восьми років очолює постійне представництво України при ОБСЄ у Відні, а до цього був послом України у Литві. Міністерство закордонних справ України запевняє, що дипломат сумлінно виконує свою роботу і відстоює інтереси України.