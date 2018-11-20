Гандзюк не довіряла поліції - мер Херсона

Саме тому, як пояснив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, він і депутати міськради написали листа генпрокурору, щоб справу про напад на Катерину Гандзюк передали у підслідність СБУ.

Мер Херсона Володимир Миколаєнко стверджує, що керуюча справами Херсонської міськради, активістка Катерина Гандзюк не довіряла поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Відповідаючи на запитання щодо заяв Гандзюк, в яких вона повідомляла про проблеми зі співробітниками правоохоронних органів Херсонщини, а також щодо інформації про конфлікт Гандзюк із заступниками керівника області, Миколаєнко зазначив, що, "дійсно, відбувався достатньо широковідомий конфлікт з колишнім керівником служби захисту економіки".

"Як вона мене інформувала, ця людина вимагала 3% з бюджетних грошей. Катя запропонувала йому зі своєї зарплати, бо Катя ніякого відношення взагалі до бюджету не мала", - сказав мер.

Миколаєнко додав, що мав сумніви щодо таких пропозицій, але джерела підтвердили йому, що "такі клопотання, прохання з приводу цієї людини начебто були".

Крім того, зазначив Миколаєнко, були й інші конфлікти. Зокрема, Гандзюк вважала, що дозволи на травматичну зброю надаються псевдожурналістам.

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"Коли було оголошено, що затримано Новікова, зі звинуваченням, що це начебто та людина, яка здійснила на неї напад, вона мені написала: "Не вірте поліції, вони брешуть". Вже потім, коли я запитав у неї по 5-х затриманих колишніх АТОшниках, пишу, чи задоволена, чи підтверджує, вона пише: "Так, задоволена. Слідство на вірному шляху", - зазначив мер Херсона.

Він констатував, що Гандзюк "дійсно не довіряла поліції".

Саме тому, як пояснив Миколаєнко, він написав листа генпрокурору, буквально на другий день після замаху на Гандзюк, під яким підписалося близько 40 депутатів міської ради, щоб справу передали у підслідність Служби безпеки України.

"Бо відбувався певний конфлікт, і для нас було незрозуміло, неприйнятно, коли у перший день зареєстрували справу за кваліфікацією "хуліганство", - сказав міський голова.

На думку Миколаєнка, також правоохоронці зволікали з наданням інформації щодо того, якою саме речовиною облили Гандзюк.

Він також додав, що Гандзюк більше довіряла Кримському управлінню СБУ, ніж Херсонському.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів. 4 листопада Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

Крім того, 12 листопада суд до 3 грудня арештував ще одного підозрюваному у співучасті у вбивстві Гандзюк - Ігоря Павловського, який був колишнім помічником народного депутата від "БПП" Миколи Паламарчука.