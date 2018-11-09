У справі Гандзюк є три основних підозрюваних у замовленні вбивства - Луценко

За словами генпрокурора, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін поки що відмовляється називати того, хто замовив злочин.

Слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства активістки Катерини Гандзюк, але основними є три.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає ТСН.

"Я в голові маю щонайменше три прізвища основних підозрюваних у замовленні [вбивства Гандзюк] із 12 версій, які були висунуті, у тому числі у співпраці слідства із Катею Гандзюк. Якщо зараз я вам скажу хоч одне прізвище, я цим не допоможу слідству", - сказав він.

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За словами генпрокурора, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін поки що відмовляється називати того, хто замовив злочин. "Але з тих матеріалів, якими я володію, слідство ще декілька днів тому впевнено могло зробити серйозні кроки для затримання замовника", - зазначив Луценко.

Очільник ГПУ додав, що зливи інформації щодо перебігу розслідування з боку активістів шкодять слідству, але він має "серйозну впевненість", що замовник врешті буде встановлений.

Луценко також сказав, що наступного тижня сподівається на успіхи у цій справі від СБУ, яка займається встановленням замовника нападу на Гандзюк.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком більш ніж 30% тіла госпіталізували до місцевої лікарні. Пізніше її перевели на лікування до Київського міського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

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Правоохоронці встановили п'ятьох осіб, які об'єктивно підозрюються в організації та скоєнні злочину, і всім їм судом було обрано запобіжний захід. На сьогодні під вартою перебувають Сергій Торбін і Микита Грабчук, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

4 листопада Гандзюк померла. Того ж дня слідчі змінили кваліфікацію нападу на активістку, яка кваліфікувала його як закінчений злочин.

5 листопада в МВС заявили про виконання поліцією всіх необхідних слідчих дій у справі Гандзюк і передачу кримінального провадження в СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

За інформацією генпрокурора Юрія Луценка, правоохоронці перевіряють 12 осіб на причетність до замовлення вбивства Гандзюк.