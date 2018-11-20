Мін’юст повернув Мамаю право підпису міського голови Полтави

Згідно з витягом з держреєстру - Олександр Мамай фактично знову став міським головою, але з обмеженнями, які пов’язані, ймовірно, з рішенням Печерського райсуду Києва.

Олександр Мамай має право підписувати документи від імені юридичної особи - Полтавської міської ради. Про це свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 20 листопада 2018 року.

Однак, у реєстрі вказано, що існує «обмеження згідно закону», передає poltava.to. Про що може свідчити це «обмеження»?

Можливо, це пов’язано із ухвалою Печерського райсуду Києва від 18 жовтня 2018 року. Тоді суддя Галина Матійчук розглянула клопотання, погоджене прокурором Генеральної прокуратури України, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні від 19 вересня 2018 року.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що «з метою перешкоджання можливості прийняття незаконних рішень стосовно Полтавської міської ради, подальшої зміни керівництва Полтавської міської ради, внесення змін до установчих документів вказаного органу місцевого самоврядування...», виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на корпоративні права Полтавської міськради.

Суд ухвалив наступне рішення:

— Накласти арешт на корпоративні права Полтавської міської ради, а саме: заборонити державному реєстратору вносити зміни пов’язані з зміною керівника (підписанта), зміною адреси, та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати майна органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 20 вересня 2018 року Лариса Царенко, начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб управління державної реєстрації виконавчого комітету Полтавської міськради, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Відповідно до них Полтавську міську раду очолив Олександр Шамота.

Нагадаємо також, що Полтавський окружний адмінсуд розгляне справу за позовом Олександра Мамая до кінця січня 2019 року.

21 листопада відбудеться засідання Полтавського виконкому, на якому має головувати секретар міської ради та в.о. міського голови Олександр Шамота. Цікаво, чи не проявить себе там Олександр Мамай (сам чи опосередковано), маючи юридично статус підписанта і фактично міського голови?