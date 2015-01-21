Порошенко закликав світ повірити в Україну

«Ми потребуємо дуже добре скоординованих зусиль всього світу, щоб перемогти у цій битві», - відзначив Президент.

«Україна потребує не лише солідарності. Україна потребує віри. Повірте в Україну!», - заявив Глава держави, виступаючи на засіданні «Майбутнє України» у рамках Давоського економічного форуму, йдеться у повідомленні прес-служби президента.

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Президент наголосив, що цінності не можуть ставати предметом торгу. «Якщо ми разом ведемо боротьбу за цінності, ми – непереможні», - сказав Петро Порошенко.

Президент Порошенко відзначив, що за рік після його попереднього виступу у Давосі, Україна зазнала значних змін. Багато з них були позитивними. Відбулися вільні президентські та парламентські вибори, підписано Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, розпочалася реалізація програми кардинальних реформ. «Україна стала сильнішою. Однак, зараз країна переживає агресію не тільки щодо Криму, але й значної частини території Донецької та Луганської областей. Близько дев’яти тисяч російських військових знаходяться на території держави», - наголосив Президент.