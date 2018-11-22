Україна у ТКГ в Мінську планує порушити питання кордону та мінної безпеки

Раніше українська сторона на переговорах у Мінську неодноразово заявляла, що очікує на змістовне обговорення модальностей повернення Україні контролю над кордоном з Російською Федерацією на окупованій ділянці кордону на Донбасі.

Українська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вимагатиме створення п'ятої робочої підгрупи ТКГ, яка опікуватиметься питаннями окупованої ділянки українсько-російського кордону.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Українська сторона вимагатиме негайного створення п’ятої групи по кордону. По поверненню українського кордону під український контроль. Саме через 400 кілометрів неконтрольованого кордону ходять колони російської військової техніки", - заявила Геращенко.

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Також вона наголосила, що ще одна принципова тема - мінна безпека.

"Росія продовжує поставки на окупований Донбас заборонених Оттавською конвенцією (Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення - УНІАН) мін ПОМ-2 на тимчасово окупованих територіях. Ці міни в Україні були повністю утилізовані! У 2006 році на Донецькому казенному хімічному заводі було знищено 400 тис. комплектів таких мін під контролем міжнародних організацій, відповідно до Оттавської конвенції. І зараз РФ - країна, яка підтримує тероризм, завозить заборонені міни", - заявила Геращенко.

Крім того, вона повідомила, що українська сторона порушить на переговорах питання збиття наприкінці жовтня біля окупованої частини українського-російського кордону безпілотного літального апарату дальнього радіусу дії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"27 жовтня о першій ночі безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував колони, що рухалися по грунтовій дорозі і прикривались протиповітряної обороною... Цей безпілотник був збитий о 01:53. Тому ще одна тема - це безпека безпілотників, це нормальна їх робота. Бойовики оголосили на безпілотники справжнє полювання, це не перший випадок збиття безпілотників, які зафіксували введення російських колон з технікою під прикриттям техніки протиповітряної оборони", - повідомила Геращенко.

"Ми очікуємо від СММ ОБСЄ, що спостережна місія працюватиме на всій території України, включно з окупованими Донбасом і Кримом", - додала вона.

"Щодо заручників, то і на Тристоронній групі , і в гуманітарній підгрупі українські представники нагадають росіянам, що ми очікуємо від них відповіді на пропозицію віддати їм російських найманців, засуджених в Україні - в обмін на політв‘язнів Кремля. Ми вже 9 місяців чекаємо цієї відповіді. І ми готові помилувати більш як 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона у Мінську неодноразово заявляла, що очікує на змістовне обговорення модальностей повернення Україні контролю над кордоном з Російською Федерацією на окупованій ділянці кордону на Донбасі.