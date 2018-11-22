Корупційний законопроект "Про адвокатуру" хочуть таємно ухвалити у ВР вночі або зранку

Нардепи можуть спробувати проголосувати картками відсутніх

Законопроект “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055 намагаються провести через голосування в Верховній Раді вночі або в п’ятницю зранку, коли буде мінімальною фізична присутність нардепів.

Про це повідомляють джерела в парламенті.

“Можуть пробувати проголосувати картками відсутніх”, - сказав один з нардепів.

Зараз вчиняються чергові спроби зібрати після опівночі Комітет з питань правової політики, який має дати схвальний висновок стосовно законопроекту.

При цьому в четвер вдень цей комітет вже провів засідання, проте, розгляд законопроекту №9055 був безрезультатним. При цьому на засіданні був присутній заступник Глави Адміністрації Президента Олексій Філатов.

Народний депутат Валерій Писаренко, який входить до складу Комітету з питань правосуддя,

написав у Фейсбуку, що для комітету відсутній кворум, але будь-яким спобом законопроект намагаються передати в зал.

“Наразі збирають депутатів, хто де. Проблема у кворумі. Я так розумію, що у цьому хаосі бюджетної ночі саме час робити “європейську реформу адвокатури”, - повідомляють Українські новини з посиланням на джерело агенції.

У середу, 21 листопада Комітет з питань запобігання та протидії корупції визнав законопроект №9055 корупційним. Головне науково-експертне управління ВР рекомендувало повернути законопроект суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Жодних офіційних анонсів про засідання Комітету з питань правосуддя на сайті Ради немає.