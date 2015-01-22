Бойовики привезли на обстріляну зупинку в Донецьку полоненого "кіборга" для знущань

На місці їх вже чекали російські журналісти.

"Кіборга" поставили перед камерами і натовпом, яка звинувачує його в обстрілі житлових кварталів. Полоненого зі скутими за спиною руками публічно били і вимагали розстріляти.

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Сьогодні терористами був обстріляний тролейбус в місті Донецьк, загинули мирні жителі.

Читайте такожПрокуратура кваліфікувала як теракт обстріл зупинки у ДонецькуЗа висновком Міноборони, обстріл пасажирського транспорту вівся з боку, де немає бойових зіткнень.

"Місце, де був обстріляний тролейбус, розташоване на відстані 15 кілометрів від місця, де знаходяться сили АТО. До цього дня ніяких руйнувань в цьому районі зафіксовано не було", - відзначили в міністерстві.

Всі ці факти, підкреслили в Міноборони, свідчать про те, що терористи обстріляли пасажирський транспорт з житлових масивів міста, які контролюються незаконними збройними формуваннями.