"Готовий зустрічатися хоч з чортом": у Порошенка підтверджують зустрічі з Медведчуком

В АП повідомили, що Порошенко провів кілька зустрічей з Медведчуком, на яких обговорив питання звільнення українських політв'язнів Кремля.

У прес-службі Адміністрації президента підтвердили його зустрічі з лідером «Українського вибору» Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в офіційній відповіді Адміністрації журналістам програми "Схеми", який представник АП передав УНІАН.

"Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі Спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком. Звинувачення з цього приводу вважаємо негідним Вашої програми", - йдеться в тексті відповіді.

У той же час в АП повідомили, що Порошенко провів кілька зустрічей з Медведчуком, на яких обговорив питання звільнення українських політв'язнів Кремля.

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"Президент Порошенко не поділяє ідеї і політичні висловлювання Віктора Медведчука. Але президент також неодноразово заявляв, що готовий вести переговори з усіма, навіть з чортом, для того, щоб звільнити наших бранців", - заявили в Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше журналісти програми «Схеми» зняли приїзд кортежу лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука безпосередньо додому до президента Петра Порошенка.

Кортеж Медведчука доїхав додому до Порошенка і припаркувався біля гостьових воріт. Через кілька годин авто супроводу Медведчука покинуло будинок президента, але не через гостьові, а додаткові ворота.

У прес-службі Адміністрації Президента наполягають: Порошенко з Медведчуком зустрічаються тільки з приводу звільнення полонених.

Однак згідно з розслідуванням програми "Гроші", у Медведчука і Порошенка є спільний бізнес по зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами. Журналісти відзначають, що доступ до фінансових ресурсів Медведчуку забезпечує Порошенко. При цьому Медведчук будує нафтову імперію під брендом Glusco, де на заправках торгують паливом з РФ і "ЛДНР".