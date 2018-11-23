Журналісти зафіксували приїзд Медведчука до дому Порошенка: оприлюднено фото кортежів

Журналісти прослідкували за кортежем Порошенка від Адміністрації, з вулиці Банкової, до маєтку у Козині, де мешкає президент.

Журналісти програми «Схеми» зафільмували приїзд кортежу лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука безпосередньо додому президента Петра Порошенка.

Журналісти прослідкували за кортежем Порошенка від Адміністрації, з вулиці Банкової, до маєтку у Козині, де мешкає президент, передає Радіо Свобода.

По дорозі «Схеми» стали свідками того, як автівки, якими користується Віктор Медведчук, проїхали слідом за кортежем президента і зупинилися біля гостьових воріт його будинку.

Прямо перед заїздом до маєтку Президента журналістів із застосуванням спецзасобів зупинили поліцейські. Свої дії вони пояснили тим, що на авто «Схем» начебто є орієнтування. Також поліцейські цікавилися, ким і де працюють журналісти.

– Ми щось порушили? Просто ми поспішаємо.

– Куди ви поспішаєте? Десь працюєте, чи що?

– Яка різниця? На нас чекають.

– Просто ви говорите, що кудись поспішаєте. Які питання?

– Це які у вас є питання?

– Десь працюєте, чи шо?

– Перевірте, будь ласка, зробіть свою роботу. І якщо не маєте питань, відпустіть нас, тому що нам потрібно їхати.

Поки «Схеми» спілкувалися з поліціянтами, кортеж Медведчука доїхав до будинку Порошенка та припаркувався біля гостьових воріт.

Через декілька годин авто супроводу Медведчука покинуло будинок президента, але не через гостьові, а додаткові ворота.

Під час зйомок виїзду Медведчука від Порошенка одна з автівок кортежу президента намагалася перешкодити відеофіксації – водій засліпив журналістів фарами.

«Зустрічі Медведчука та Порошенка в АП намагаються не афішувати. У ті дні, коли журналісти «Схем» таємно знімали візити очільника «Українського вибору» на Банкову, автівки його супроводу стояли біля заїзду до адміністрації, не ховаючись. Та щойно знімальна група починала фільмувати відкрито, як візити кума Путіна до АП намагалися утаємничити. Так сталося, наприклад 5 листопада, коли кортеж Віктора Медведчука заїхав до Адміністрації президента через боковий заїзд, а автівка його супроводу тримала журналістів «Схем» у арці, аж поки той не зник у дворі АП», – йдеться у розслідуванні.

Цим самим шляхом Медведчук, чомусь, вирішив не виїжджати, а автівка супроводу переїхала до іншого виїзду з Банкової, що на вулиці Інститутській.

17 листопада автівка супроводу Віктора Медведчука чекала його вже в іншому кварталі біля АП. О 17:40 кортеж з двох мерседесів виїхав з арки, що веде до Адміністрації.

От тільки вони вже були з іншими номерними знаками, ніж кортеж Медведчука, а звична автівка супроводу очільника «Українського вибору» – мерседес «віто» – не їхала за ними.

Та все ж, журналісти «Схем» вирішили проїхати кілька кілометрів за ними. Вже на Оболоні мерседес «віто» наздогнав машини, які виїхали з арки.

«У цій ситуації Петру Олексійовичу краще вийти і відверто розказати про те, про що вони там говорять, – вважає політичний оглядач Громадського телебачення Максим Каменєв. – Тому що він зараз позиціонує себе як патріот, як людина, яка робить ставку на все українське, яка усіляко сприяє українській мові, армії, культурі, як антагонист Путіна. І тут оці контакти з Медведчуком, вони дисонують дуже».

Читайте такожВ Раді вимагають від СБУ розслідувати діяльність Медведчука та джерела фінансування проросійських ЗМІ

«Можливо, щільне спілкування Медведчука з президентом Порошенком може пояснити обмін заручниками? Адже заради звільнення українців з Росії приватний літак Віктора Медведчука став єдиним, якому російська та українська влади дозволили пряме авіасполучення між країнами. Не без допомоги спецслужб, адже голова СБУ Василь Грицак виняткову преференцію прямих перельотів пояснив виключно участю Віктора Медведчука у гуманітарній підгрупі у Мінську. Утім, є один нюанс: останнім часом Медведчук визнає відсутність результатів у звільненні або обміні полоненими. Представниця України у мінських перемовинах, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко також каже, що Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників», – пишуть журналісти «Схем»

«По суті, зараз Віктор Медведчук єдиний виконує функції перемовника. Тобто, за рахунок того, що він може безпосередньо зустрітися або поспілкуватися із Володимиром Путіним, і таку саму можливість має з президентом України Петром Порошенком»,– пояснює спецкореспондент Громадського телебачення Максим Каменєв.

У прес-службі Адміністрації Президента наполягають: Порошенко із Медведчуком зустрічаються тільки з приводу звільнення полонених.

«Президент провів кілька зустрічей із Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання», – йдеться у коментарі прес-служби АП програмі «Схеми».

При цьому «Схеми» з'ясували, що Віктор Медведчук використовує право прямого авіасполучення з Росією не лише у державних цілях, але й в бізнесових.