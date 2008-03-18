У НУ-НС закликають Тимошенко не дмухати на те, що вже давно холодне

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає демократичні сили визначитися з єдиним кандидатом на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

«Ми сумніваємось у тому, що без визначення єдиного кандидата передвиборча кампанія може бути успішною», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що саме НУ-НС ще до виборів запропонував змінити Київського міського голову. Він висловив вдячність партнерам по коаліції за підтримку у цьому питанні.

Водночас В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що НУ-НС не сприймає мову «категоричних заяв». Він наголосив, що «не треба дмухати на те, що вже давно холодне».

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що представників нинішньої київської влади треба позбавити будь-яких шансів на перемогу у дострокових виборах мера столиці.

Він закликав демократичні сили визначити єдиного кандидата для участі у цих виборах.