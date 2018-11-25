РНБО розгляне питання про оголошення воєнного стану - Турчинов

Засідання РНБО відбудеться сьогодні опівночі.

Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України для розгляду питання щодо оголошення правового режиму воєнного стану через напад Росії на кораблі Військово-морських сил Збройних сил України неподалік Керченської протоки.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання воєнного кабінету під головуванням президента України Петра Порошенка.

«Напад російських військових на кораблі ВМС є нічим іншим як актом воєнної агресії. Запропоновано провести засідання Ради національної безпеки та оборони для оголошення правового режиму воєнного стану», - заявив він.

За його словами, засідання РНБО відбудеться сьогодні опівночі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

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Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.