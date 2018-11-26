Турчинов заявляє, що у разі нормалізації ситуації воєнний стан може бути скасований у будь-який час

Про це він заявив після термінового засідання РНБО, яке розглядало питання запровадження правового режиму воєнного стану в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що в разі нормалізації ситуації воєнний стан може бути скасовано у будь-який час.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання РНБО України в Києві.

«У разі нормалізації ситуації воєнний стан може бути скасовано у будь-який час. Що стосується правових наслідків - Конституція і законодавство України однозначно дають відповідь на поставлене вами питання (відстрочить військове положення проведення виборів в Україні - УНІАН)», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.