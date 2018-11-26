Чубаров: для введення санкцій ЄС проти РФ за морську агресію ще "потрібно докласти зусилля"

Голова Меджлісу підтримує введення воєнного стану.

Народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що окрім воєнного стану потрібно докласти зусиль для того, аби Європейський Союз ввів нові санкції проти Російської Федерації.

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Про це він заявив в ефірі "Прямого".

"Для мене немає сумнівів, що ми маємо ввести воєнний стан. Але цього недостатньо, просто оголосити. Мені хотілось би, щоб одночасно говорили про покрокові дії, що ми маємо робити. Щоб не просто припинити російську агресію, а йти далі і збирати зусилля по всьому світу для деокупації Криму", - заявив він.

"При всій повазі до Ради безпеки ООН, ми розуміємо, що там є механізм ветування. Росія накладатиме вето на рішення, які їй не будуть подобатись. Я би більше посилював зусилля в межах Європейського Союзу. Потрібно докласти зусилля, щоб були введені нові санкції проти Росії. Вводити заборону на відвідування морських портів Росії у Чорному та Азовському морі, принаймні з боку країн-членів ЄС", - додав Чубаров.