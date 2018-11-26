Воєнний стан несе як ризики, так і великі перспективи для Порошенка - політтехнолог

Агітація в умовах воєнного стану – це єдиний формат кампанії, який дає Порошенку хороші шанси на перемогу.

Політтехнолог розповів про воєнний стан як технологію для Порошенка.

Про це написав політтехнолог Юрій Палійчук у своєму Facebook.

Так, він по пунктах розписав, як введення воєнного стану вплине на позиції кандидатів у президенти України.

"Це мобілізує значну частину патріотичного електорату під постать президента, як захисника України і лідера держави. Він стає єдиним кандидатом для тих, хто хоче захищатися. А це виборці і Гриценка, і Садового, і ті, хто не визначився, або розчарувався. Але тут для Порошенка є серйозний ризик. Якщо з його боку не буде рішучих дій, а лише перенесення виборів – це доб’є його рейтинг", - зазначив експерт.

Він стверджує, що воєнний стан так само мобілізує виборців Бойка.

"Чим більше стріляють, тим активнішими будуть ті, хто «ми за мір»",- зазначає оглядач.

"В умовах воєнного стану всі кандидати, крім Порошенка, будуть виглядати смішними. Тимошенко прийдеться показати свою стратегію і «воєнний кабінет». Зеленський з Вакарчуком взагалі йдуть гуляти. Садовий, Гриценко…ну хіба підуть у воєнкомат", - пише Палійчук.

Політтехнолог впевнений, що воєнний стан "вбиває активність штабів опонентів" Порошенка.

"Вони можуть собі працювати, але івенти, масові заходи, ефіри будуть лише в одного кандидата",- додає він.

Експерт каже, що воєнний стан дозволяє "вибірково закривати рот кому потрібно".

"Агітація в умовах воєнного стану – це єдиний формат кампанії, який дає Порошенку хороші шанси на перемогу", - підсумував Палійчук.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.