Воєнний стан у всій Україні буде введено тільки у разі наземної операції військ РФ - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що військовий стан в ряді областей буде введено тільки у разі наземної операції регулярних військ РФ за межами операції Об'єднаних сил та незаконно анексованого Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час засідання Верховної Ради щодо затвердження указу президента про введення в Україні воєнного стану.

«Наголошую, що особливий (воєнний – УНІАН) стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ РФ за межами операції Об’єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму», - зазначив він.

За словами Порошенка, якщо спільними зусиллями вдасться уникнути наземної російської воєнної агресії, то не буде запровадження обмеження прав і свобод.

«А в указі я попросив дати право президенту – як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі», - додав глава держави.