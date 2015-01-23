Через загрозу терактів патрулі правоохоронців будуть збільшені вдвічі по всій країні

Про це на селекторній нараді за участі голови РНБО та керівників силових відомств заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

За словами міністра, нові патрулі "не будуть соромитися особливого озброєння".

Читайте такожУ Харкові з 15:00 введено підвищений режим патрулювання

"До міліцейських патрулів також приєднаються оперативники СБУ, як це відбувається в Харкові, та курсанти вищих військових навчальних закладів та закладів МВС та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додав Аваков.

"По всій країні ці патрулі будуть попереджувати терористичну загрозу", - заявив міністр, додавши, що особлива увага буде приділятися в Луганській та Донецькій областях.