Харків щоденно патрулюватимуть близько 400 правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

За його словами, 22 січня посилені патрулі заступають на чергування.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що «кількість нарядів патрульних на території міста буде більш ніж подвоєна».

«До посиленого патрулювання по місту будуть залучені насамперед Національна гвардія України, патрульна служба МВС, в посиленому режимі Академія МВС, Академія Національної гвардії та ДСНС. Таким чином, із залученням техніки, в ряді моментів ми залучаємо легку напіввійськову техніку, я думаю, що ми покриємо територію міста такою кількістю патрульних, щоб присікти будь-які потенційні порушення. Головне, щоб кожен мешканець Харкова переконався, що він захищений», - сказав Аваков.

Міністр звернувся до жителів міста з порханням бути уважними та повідомляти на гарячі телефонні лінії про підозрілі речі, осіб тощо.

Дмитрієв також висловив переконання, що до патрулювання міста потрібно залучити військові частини, що дислокуються в Харкові. «Багато людей ходять у формі, незрозуміло, що це. Я думаю, якщо ми їх залучимо, це буде дуже корисно», - сказав він.

Читайте такожВ Харкові проводять антитерористичні заходиЗа словами начальника ГУ МВС, схема нарядів буде залежати від криміногенної ситуації в тому чи іншому районі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 19 січня неподалік будівлі Московського районного судустався теракт, внаслідок якого були травмовані 13 осіб. МВС та СБУ заявили про початок екстрених антитерористичних заходів у Харкові.