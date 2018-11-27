В ОБСЄ закликають Росію та Україну утримуватися від застосування сили в Керченській протоці та Азовському морі

Голова та генсекретар ОБСЄ закликають розпочати діалог з метою унеможливлення подальшого загострення ситуації.

Діючий голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер закликають РФ та Україну утримуватися від застосування сили у Керченській протоці та Азовському морі.

Як йдеться у заяві на сайті ОБСЄ, вони закликали до стриманості та діалогу для зниження напруженості, яка вже загострила ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Міланезі заявив: "Ми надзвичайно стурбовані у зв'язку з інформацією про події в регіоні Азовського моря і Керченської протоки. Ми закликаємо усі сторони зробити свій внесок за допомогою політичних і дипломатичних заходів для зниження напруженості ситуації та послабити загострення, щоб уникнути подальших ризиків дестабілізації регіону".

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"Ми наполегливо закликаємо всі сторони утримуватися від застосування сили та врегулювати усі суперечки мирними засобами у повній відповідності до міжнародного права, принципів і зобов'язань ОБСЄ та з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності країн", - наголосив Міланезі.

На його думку, останні події в Керченській протоці підтверджують потребу спільно взаємодіяти в рамках ОБСЄ для сприяння зменшення ризиків та уникнення інцидентів.

Своєю чергою Гремінгер наголосив, що "негайна деескалація одночасно термінова та вкрай важлива". "Я наполегливо закликаю Україну та Російську Федерацію виявляти стриманість, відступити від будь-яких провокацій та негайно розпочати діалог для зниження ризику подальшого напруження в регіоні", - наголосив Гремінгер.