Генсек НАТО пригрозив Росії "наслідками" після захоплення українських кораблів

Йенс Столтенберг заявив, що дії Росії посилюють напруженість у регіоні.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив Росію про «наслідки», після того як російська берегова охорона відкрила вогонь і захопила українські кораблі, поранивши моряків.

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Виступаючи після екстреної наради представників країн НАТО і України, на якому він головував, Столтенберг заявив, що «Росія повинна зрозуміти, що її дії не залишаться без наслідків», передає Голос Америки.

Він не уточнив, які можуть бути ці наслідки, але нагадав, що в останні роки НАТО приступило до найбільшого нарощування своєї військової потужності в Східній Європі з часів «холодної війни» у відповідь на російську анексію Криму в 2014 році.

За словами Столтенберга, дії Росії «посилюють напруженість у регіоні».

Назвавши цей інцидент «серйозним», Столтенберг також підкреслив важливість «роботи з метою деескалації, заради спокою і стриманості».

У телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, Столтенберг запевнив його у «повній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України» з боку альянсу.