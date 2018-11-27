Гармс закликає НАТО посилити присутність у Чорному морі

Євродепутат вважає, що Альянс має чітко відреагувати на ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс (політична група "Зелені - Європейський вільний альянс") закликає Організацію північноатлантичного договору (НАТО) посилити присутність у Чорному морі.

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Про це вона сказала на засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, яке транслювалося на сайті ЄП, під час обговорення ситуації в Україні у зв'язку з п'ятою річницею Революції гідності.

"Щодо Керченської протоки, я хотіла б сказати, як для мене, має бути чітко зрозуміло, щоб ми тепер підготували подальші санкції проти Росії. І також має бути зрозуміло, що НАТО має проблему, тому що мілітаризація регіону Чорного моря вимагає чіткої реакції НАТО. Ми не можемо полишити, щоб проблеми були вирішені слабкою українською армією. НАТО присутністю, більшою присутністю у регіоні Чорного моря має піклуватися про більш стабільну ситуацію у регіоні", - заявила Грамс.

На її переконання, присутність НАТО є інструментом для зниження напруженості.