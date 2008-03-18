Кернес відмовляється підписувати постанову про вилучення у нього документів

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС відмовляється підписувати постанову про вилучення документів у його кабінеті, яку йому намагаються вручити працівники Управління СБУ в Харківській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, вранці до Харківської міськради прибула група співробітників УСБУ на чолі з начальником слідчого відділу для проведення вилучення документів у керівників Харкова. Процедура виїмки документів, пояснив він, має відбутись у рамках розслідування кримінальної справи «порушеною у понеділок, 17 березня, щодо наявності фактів незаконної витрати коштів у особливо великих розмірах», у чому звинувачуються представники міської влади Харкова.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби міськради Ніна МАРЧЕНКО повідомила УНІАН, що 9 співробітників Управління СБУ проводять вилучення документів у Харківській міськраді.