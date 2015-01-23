Коморовський закликає не політизувати річницю визволення Освенцима

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVP Info.

"Треба зробити багато, аби уникнути політизації відзначення 70-ї річниці визволення Освенціма, аби більше концентруватися не на політичних суперечках, різницях, пов'язаних з історією та нинішнім часом, а на тому, що, очевидно, останній раз так масово головними героями цих заходів будуть кілька сотень в'язнів концентраційного табору в Освенцімі", - сказав він.

Президент Польщі наголосив, що треба вшанувати їх, припинивши усякого роду суперечки.

Коморовський зауважив, що Росії потрібно підкреслювати, що Освенцім звільняли не лише російські солдати, а й представники інших національностей, серед яких другою найбільшою групою були саме українці.

Читайте такожУ МЗС Польщі здивовані нервовою реакцію росіян на ремарку щодо Освенцима і українців "Можна було б сказати та нагадати про те, наскільки я пам'ятаю, що табір в Освенцімі зайняв підрозділ 100 дивізії піхоти, сформований у Львові. Тому там точно було багато українців", - зауважив Коморовський, коментуючи слова глави МЗС Польщі про звільнення концтабору українцями.

"Знаємо та пам'ятаємо, що найбільшою групою солдатів, котрі діяли в цій частині Малопольські, звільняли Освенцім, були росіяни. Та треба поставитись до цього з повагою", - додав він.

Коморовський також закликав проводити історичні суперечки в інший час, а не під час відзначення 70-ї річниці звільнення цього табору.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії виступило з гнівною заявою на адресу польського міністра закордонних справ Гжегожа Схетини за те, що він на цьому тижні заявив, що Освенцім звільняли українці - солдати Першого українського фронту.

Польський міністр назвав незрозумілою для нього таку "нервову реакцію" російських чиновників та медіа на його слова.