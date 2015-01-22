МЗС РФ обурений заявою Схетини, що "Освенцим" звільняли українці

Про це йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства РФ у зв'язку з заявою Схетини про те, що німецький концтабір "Освенцим" на території Польщі в кінці Другої світової війни визволяли українці.

"Важко запідозрити держслужбовця такого рівня як Г. Схетина в безграмотності. Загальновідомо, що Освенцим визволяли війська Червоної Армії, у складі яких героїчно билися всі національності", - йдеться в коментарі.

У заяві також вказується, що до листопада 1943 року 1-й Український фронт називався Воронезьким, а до цього - Брянським.

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"Вважаємо, що треба перестати знущатися над історією і в антиросійській істерії доходити до неповаги до пам'яті тих, хто не пошкодував свого життя заради визволення Європи", - заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина напередодні заявив, що німецький концтабір Освенцим на території Польщі в кінці Другої світової війни визволяли українці.

Нагадаємо, в урочистостях з нагоди 70-ї річниці визволення Освенцима візьме участь президент України Петро Порошенко..