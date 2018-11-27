США не виключають посилення санкцій проти Росії через ситуацію з українськими моряками

Влада США не володіла якоюсь додатковою інформацією щодо інциденту, і він став для них сюрпризом.

Голова комітету палати представників США у міжнародних справах Ед Ройс не виключив можливість введення нових санкцій через ситуацію в Азовському морі.

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Політик сподівається, що українські моряки будуть звільнені, передає "Газета.Ru".

«Якщо цього не відбудеться, то це може призвести до додаткових санкцій», — заявив американський політик.

Також, за словами Ройса, він не згоден із заявами про те, що США могли якось сприяти конфлікту. На його думку, влада США не володіла якоюсь додатковою інформацією щодо інциденту, і він став для них сюрпризом.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова комітету у закордонних справах німецького Бундестагу, член партії Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз» Норберт Реттген заявив, що ФРН не виключає посилення санкцій проти Російської Федерації через загарбання українських суден у Керченській протоці.