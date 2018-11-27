В Німеччині не виключають запровадження жорсткіших санкцій проти РФ – ЗМІ

Голова комітету у закордонних справах німецького Бундестагу припустив, що Європі доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Москви після захоплення Росією українських суден.

Голова комітету у закордонних справах німецького Бундестагу, член партії Ангели Меркель «Християнсько-демократичний союз» Норберт Рьоттґен не виключає запровадження жорсткіших санкцій проти Російської Федерації через напад та захоплення українських суден у Керченській протоці.

Про це повідомляє Reuters.

Він заявив, що поведінка Росії викликає глибоке занепокоєння і що питання запровадження жорсткіших санкцій є одним із варіантів. Соратник Меркель припустив, що Європі доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Москви після захоплення Росією українських суден.

"Наразі не було перемовин щодо посилення санкцій, але загалом я не виключаю цього", - сказав він.

На думку Рьоттґена, такі дії Росії не можуть залишатися без наслідків.

«І я не думаю, що комусь варто казати, що не буде будь-яких подальших санкцій», - наголосив Рьоттґен.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

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У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливість проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон.

За різними даними, всього в полон було захоплено 23 або 24 українці.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що полоненим українським морякам сьогодні обиратимуть запобіжні заходи у так званому «суді» в Сімферополі.