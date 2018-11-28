Кабмін схвалив кілька важливих рішень щодо запуску Антикорупційного суду в Україні

Ухвалено два рішення – перше щодо врегулювання питань діяльності членів громадської ради міжнародних експертів, а друге – стосовно виділення приміщення для суду.

Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо запуску Вищого антикорупційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду.

"Два важливих рішення сьогодні уряд прийняв стосовно запуску вищого антикорупційного суду. Перше стосується врегулювання питань діяльності членів громадської ради міжнародних експертів", - сказав міністр юстиції Павло Петренко.

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За його словами, ці експерти вже прибули в Україну.

Друге рішення, зазначив він, стосується виділення приміщення для Антикорупційного суду.