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Кабмін схвалив кілька важливих рішень щодо запуску Антикорупційного суду в Україні

12:31, 28 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду.

"Два важливих рішення сьогодні уряд прийняв стосовно запуску вищого антикорупційного суду. Перше стосується врегулювання питань діяльності членів громадської ради міжнародних експертів", - сказав міністр юстиції Павло Петренко.

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За його словами, ці експерти вже прибули в Україну.

Друге рішення, зазначив він, стосується виділення приміщення для Антикорупційного суду.

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Теги: #Кабмін#Антикорупційний суд в Україні