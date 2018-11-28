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Окупанти доставили полонених українських моряків у Сімферополь - адвокат

15:05, 28 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це в ефірі "Прямого" повідомив адвокат Едем Семедляєв.

"За моєю інформацією, сьогодні всіх інших (затриманих Росією моряків - ред.) доставили в Сімферополь, оскільки вони були в різних ізоляторах тимчасового утримання в Криму. Частина з них зараз знаходиться в Федеральній службі безпеки, де їм пред'являють обвинувачення і вже допитують в якості обвинувачених. Те ж саме відбулось і з моїм підзахисним, командиром буксира "Яни Капу" Мельничуком Олегом Михайловичем. В 2 годині планується обрання запобіжного заходу всім іншим морякам", - повідомив адвокат.

Едем Семедляєв зауважив, що зараз не дають морякам телефонувати своїм рідним.

"Єдине я дізнався від свого підзахисного, що при затриманні чи після затримання йому дали декілька слів сказати своєму батькові", - додав адвокат.

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Теги: #окупанти#моряки